Lotto, il terno su Firenze che fa iniziare col botto il 2023. Numeri fortunati

Lotto, il cliente fortunato: due terni nella stessa tabaccheria

Non c'è miglior modo di iniziare il nuovo anno se non con una bella vincita al Lotto. Il fortunato vincitore, che ha sbancato il jackpot si è ripetuto. Nella stessa tabaccheria di Forlì, infatti, aveva già vinto oltre 9mila €. Quella ricevitoria - riporta ForlìToday - porta evidentemente fortuna all’abituale cliente, che ha chiuso il 2022 con una bella vincita, ancora una volta al Lotto. "Questa volta ha indovinato un terno su 4 numeri sulla ruota di Firenze vincendo 5.520 euro - racconta la titolare del bar -. E' tornato felice dicendo che ha mantenuto la promessa che sarebbe tornato a vincere”.

A regalargli la gioia i numeri 1, 24 e 71. Senza alcun dubbio si tratta di un bel modo per iniziare il 2023. Il vincitore ha anche scherzato: "Si è detto intenzionato a continuare a vincere periodicamente vista la fortuna che ha". Il punto vendita non è nuovo a vincite importanti: "Questa è una storica tabaccheria, presente da oltre cinquant'anni, in passato gestita dai miei genitori - ricorda la titolare -. Dal 2012 ci sono io dietro al bancone ed abbiamo avuto diverse vincite al Superenalotto e Lotto".