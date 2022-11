Lucca, poliziotto abusa di alcuni minorenni, nella palestra dov’era istruttore

Lucca, un poliziotto ha abusato di alcuni ragazzi minorenni, nella palestra dov’era istruttore: è stato denunciato e sospeso

Un poliziotto della provincia di Lucca è stato denunciato e sospeso dal servizio per aver abusato di alcuni ragazzi minorenni. La Procura della città toscana ha reso nota la vicenda, dopo la segnalazione dei genitori delle vittime, sono tutti maschi 14enni.

Le indagini vanno avanti già da qualche settimana. Nei confronti dell'agente, la Questura di Lucca aveva già avviato un procedimento disciplinare che "potrebbe portare alla destituzione in caso di accertate responsabilità", come si legge in un comunicato ufficiale della stessa Questura.

Stando a quanto racconta il quotidiano La Repubblica, l'uomo avrebbe compiuto il reato mentre era ancora in servizio. Da alcune indiscrezioni sembra che il teatro dei fatti sia un centro sportivo, dove l'agente era uno degli istruttori. Probabilmente si tratta di una palestra, ma il condizionale è d'obbligo perché mancano conferme. A quanto pare, sarebbe stato uno dei ragazzini a raccontare quello che succedeva con il poliziotto ai propri genitori, i quali hanno poi deciso di sporgere denuncia.