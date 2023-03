Lucia Azzolina è in dolce attesa: l'annuncio social dell'ex ministra

Lucia Azzolina è incinta, l'ex ministra dell'istruzione del governo Conte aspetta il primo figlio da Giovanni Rinaldi

Lucia Azzolina è incinta. L'ex ministra dell'istruzione del governo Conte è in attesa del suo primo figlio dal compagno Giovanni Rinaldi, il candidato a sindaco di Biella per il Movimento 5 Stelle. La nascita è prevista per l'estate, e la coppia ha già scelto il nome del futuro neonato, un maschietto: si chiamerà Leonardo.

L'annuncio social della dolce attesa di Lucia Azzolina

Lucia Azzolina ha annunciato la sua gravidanza con un post su Facebook, nel quale ha condiviso una foto in cui si vede la sua mano, quella del compagno e la loro cagnolina Mirtilla.

Azzolina ha scritto : "Mirtilla è arrivata nei nostri cuori a giugno 2022, è una cagnolina affettuosissima ed è un membro a tutti gli effetti della nostra famiglia. Ad un anno esatto di distanza, se tutto andrà bene, arriverà un fratellino umano per Mirtilla. Inizierà una nuova avventura e ne siamo immensamente felici. Molti lo sanno già - il pancino è ormai evidente- ma ci tenevo a condividere anche con voi questa bella notizia".