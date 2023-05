Macchine per il caffè espresso: ecco le migliori. Classifica

Macchine per il caffè espresso, ecco le migliori e le più convenienti. La classifica di Altroconsumo

Moka, macchinetta, cialde, chicchi. Ce n'è per tutti i gusti. Di cosa parliamo? Di caffè, o meglio dell'apparecchio e della materia prima utilizzata per berne uno buono.

In particolare, per quanto riguarda le macchine per il caffè ne esistono di molte tipologie e fasce di prezzo. Per aiutare gli italiani nella scelta, Altroconsumo ha realizzato un test mettendo alla prova un totale di 21 modelli di diverse marche e di 3 tipologie: Capsule, automatiche (caffè in chicchi), manuali (caffè macinato o cialde). Tutte le macchine per il caffè sono state valutate con prove di laboratorio come: misurazione del tempo necessario alla preparazione del caffè; misurazione della temperatura del caffè nella tazzina appena fatto; altezza dello “strato di crema”, qualità della schiuma prodotta con il monta latte, nel caso delle macchine che lo hanno in dotazione. È stata valutata anche la facilità di pulizia e, ovviamente, non poteva mancare una prova degustazione, condotta da assaggiatori esperti.

Una cosa interessante che emerge dal test riguarda i costi: non bisogna considerare infatti solo il prezzo di acquisto della macchina ma anche e soprattutto il costo del caffè da usare.