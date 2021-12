Madre e figlia trovate morte in casa. Tutta la loro solitudine in un diario

Madre e figlia trovate in casa senza vita. La verità in un diario

Mamma e figlia sono state trovate morte nel loro appartamento a Sasto San Giovanni, alle porte di Milano. Maria e Cristina erano sempre sole e non uscivano mai di casa se non per rare e piccole necessità. E per portare fuori i tre cani a cui erano legatissime. Un rapporto simbiotico, inaccessibile a conoscenti e vicini di casa con cui c’era l’educazione del buongiorno e buonasera ma poco altro. Per decenni - si legge su Repubblica - hanno vissuto una accanto all’altra nel loro appartamento al terzo piano. Quelle stesse stanze dove qualche giorno prima di Natale la loro unione è anche finita nel peggiore dei modi. È stata una conoscente ad avvisare le forze dell’ordine che qualcosa non andava, che al telefono da troppi giorni nessuno rispondeva, nemmeno per gli auguri, ed era strano.

La porta chiusa da dentro, - prosegue Repubblica - la puzza già presagio sul pianerottolo, i vigili del fuoco e i carabinieri che forzano e scoprono quel che si teme. Maria Domenica Grizzuti, 71 anni, è sdraiata per terra nella sua camera da letto. Cristina Straziota, 48 anni, è in cucina, trovata in un modo che non lascia dubbi agli investigatori che giorni prima si sia tolta la vita. I carabinieri hanno trovato un suo diario, c’è il testamento e la storia degli ultimi giorni di vita nella versione di Cristina ora al vaglio degli investigatori per accertare se sia effettivamente andata così. Che mamma Maria, da tempo chiusa in casa con seri problemi di salute e bisogno di aiuto per muoversi, una decina di giorni prima cade, non si rialza e non si risveglierà più. E Cristina che assiste e decide di suicidarsi. Accanto a loro sono stati trovati senza vita anche i tre cani.

