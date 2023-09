Mafia, Messina Denaro dopo il ripudio dà il cognome alla figlia Lorenza Alagna

Messina Denaro, dopo il ripudio riconosce la figlia sul letto di morte: Lorenza Alagna prenderà il cognome del boss

La figlia di Matteo Messina Denaro, nata da una relazione del boss durante la latitanza con Franca Maria Alagna, cambierà cognome. Non si chiamerà più Lorenza Alagna, come era stata registrata all'anagrafe, ma Lorenza Messina Denaro. La decisione della donna è riportata da Corriere della Sera e Repubblica. Lorenza ha chiesto e ottenuto di portare all'anagrafe il nome del padre, con l'assenso del genitore, che le aveva già fatto sapere durante un colloquio in carcere che non si sarebbe opposto. Intanto, si aggravano le condizioni di salute del boss di Cosa nostra. Ricoverato in ospedale a L'Aquila, avrebbe chiesto di non essere rianimato in caso di necessità. Affetto da un tumore al colon, le condizioni dell'ultimo padrino della mafia stragista, oggi 61enne, si sarebbero aggravate nelle ultime settimane e da qualche giorno è sottoposto alla terapia del dolore.