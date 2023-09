Mafia, Messina Denaro si aggrava: il boss ricoverato in condizioni critiche

Matteo Messina Denaro, le condizioni si aggravano ulteriormente

Si aggravano ulteriormente le condizioni di salute del boss mafioso Matteo Messina Denaro, che ha un tumore al colon al quarto stadio. Da circa una settimana il capomafia di Castelvetrano, è nel reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. In questi giorni avrebbe ricevuto anche la visita di parenti e del suo legale, l'avvocata Lorenza Guattadauro, che è anche la nipote. Messina Denaro viene sottoposto da tempo alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare. La situazione è sotto controllo anche se le condizioni, come apprende l'Adnkronos, sono ritenute "molto gravi". Al momento il boss resta ricoverato in ospedale. "E' comunque cosciente", dice all'AGI il garante dei detenuti dell'Abruzzo, Gianmarco Cifaldi.