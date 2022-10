Achille Occhetto sposò in prime nozze l'attrice di origine italo-somala Elisa Kadigia Bove dalla quale ebbe due figli, Massimiliano e Malcolm



Malcolm Occhetto è morto stroncato da un infarto a Las Palmas. Figlio di Achille Occhetto, ultimo segretario del Pci e primo del Pds, era un filmaker e direttore della fotografia.

E' stato lo stesso Occhetto ad annunciare la sua morte sui social.

Achille Occhetto sposò in prime nozze l'attrice di origine italo-somala Elisa Kadigia Bove dalla quale ebbe due figli, Massimiliano e Malcolm (deceduto per un infarto nell'ottobre 2022). Sposò in seconde nozze Aureliana Alberici.