Malta, 31enne siciliana precipita da una scogliera con il quad e muore. La dinamica dell'incidente

Stava facendo un'escursione su una scogliera a Malta ed è precipitata in mare con il quad. È morta così Oriana Bertolino, 31enne giocatrice di pallavolo di Marsala in Sicilia. La ragazza si trovava sull'isola con un amico 47enne suo concittadino con cui stava affrontando la gita sulle scogliere di Wied il-Miela (Valle del Sale in maltese). Il guidatore del quad ha perso il controllo del mezzo ma è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite.

Il 30 giugno Oriana stava facendo un'escursione nella Valle del Sale, un fiordo dalle pareti alte come palazzi di dieci piani, affacciato sul Canale di Sicilia, nel punto più a nord dell'isola di Gozo, da dove è normale vedere anche l'Etna nelle giornate limpide. In un paesaggio desertico di rara bellezza, su terrazze sospese tra il blu del Mediterraneo e del cielo, raggiungibili solo a piedi e dove da millenni si raccoglie il sale, si può ammirare il tramonto con un panorama dominato dallo spettacolare arco di roccia divenuto popolare dopo il crollo della iconica Finestra Azzurra nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2017, abbattuto dalla natura che lo aveva creato. È stato un salto di oltre 25 metri direttamente in mare quello che ha portato la donna a "una morte atroce", come l'ha definita la polizia maltese. Oriana lavorava in un ambulatorio veterinario e aspirava a una carriera da allenatrice di pallavolo. Pressappoco nello stesso punto, una cengia di un paio di metri sospesa nel vuoto, nel 2018 morì un turista svizzero che aveva cercato di percorrerla in mountain bike.

La polizia maltese ha riferito che il guidatore del quad (a quanto pare l'amico 47enne) ha perso il controllo del mezzo, sembra per un problema allo sterzo che gli avrebbe impedito di cambiare direzione. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite. Dalle prime informazioni la guida del gruppo di escursionisti, temendo di arrivare tardi e perdere il tramonto, avrebbe indotto tutti ad accelerare. La polvere sollevata e la scarsa aderenza, trovandosi sullo sterrato, avrebbero impedito al conducente del quad di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera, che si affaccia sul mare. Il corpo della Bertolino è stato recuperato, la giovane sarebbe deceduta per le ferite riportate. L'uomo, invece, è stato curato per lievi ferite all'ospedale di Gozo. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un'inchiesta.

L'ambasciata italiana a Malta, informata dalla polizia maltese, ha tenuto il contatto costante con la famiglia della vittima, fino all'identificazione ufficiale comunicata dalla polizia maltese nel tardo pomeriggio di domenica. Il Times of Malta apre la sua edizione online definendo la pallavolista siciliana come "un'anima gentile" e tra i commenti di cordoglio e sgomento, il principale segnala che Oriana si stava preparando a una "brillante carriera" in panchina.