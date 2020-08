Maltempo: albero caduto su tenda. Morte due sorelle di 3 e 14 anni

E' morta anche la sorellina 14enne della bimba di 3 anni schiacciata dal pioppo alto 4 metri che questa mattina, pochi minuti prima delle 8, è crollato sulla tenda nella quale si trovava insieme alla famiglia. Trasportata in condizioni disperate in ospedale, non ce l'ha fatta. Leggermente ferita anche la sorella maggiore, 19 anni, mentre sono rimasti illesi il papà e la mamma, entrambi marocchini residenti in Italia.

Le tre sorelle si trovavano insieme nel campeggio 'Verde Mare' in località Marina di Massa, a Massa Carrara. L'albero, sradicato dalla tromba d'aria, ha ucciso sul colpo la bambina più piccola, per la quale sono state inutili le lunghe manovre di rianimazione.