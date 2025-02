Maltempo, il ciclone di San Valentino porta piogge nubifragi in tutta Italia: allerta meteo in diverse Regioni

Maltempo, situazione critica in Toscana con l'isola d'Elba allagata. La situazione peggiorerà nel weekend. Allerta gialla in diverse Regioni

Quella di quest'anno sarà una festa degli innamorati contrassegnata dal maltempo. Il ciclone di San Valentino ha portato con sé piogge e nubifragi anche molto intensi soprattutto nelle Regioni centrali. Le precipitazioni interessano anche il Nord-Est e l'Emilia Romagna, con la neve che cadrà fino a 200-300 metri entro la serata sull'Appennino settentrionale. Le piogge raggiungeranno poi il Sud nel weekend.

Nel frattempo già da ieri la situazione si è fatta critica all'isola d'Elba con allagamenti ed esondazioni che poi si sono estese in serata anche sulla terraferma. Colpite in particolare la Maremma grossetana, con precipitazioni molto intense tra Marciano, Orbetello, Capalbio e Sorano.

Sull'Elba sono cadute in un'ora 65 millimetri di pioggia e i Vigili del Fuoco hanno messo in salvo 28 persone bloccate nelle loro auto. Temporali anche sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, parte di Firenze, Grosseto e Siena. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha chiesto sui social "massima attenzione e prudenza".

Il maltempo è destinato a peggiorare a causa di un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa. I disagi maggiori, con forti pioggi e nevicate anche a quote collinari, si registreranno nelle Regioni di Nord-Est, sulle adriatiche e su quelle meridionali. Allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Molise e Calabria.