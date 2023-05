Maltempo Emilia Romagna, Ravenna in trincea. Paura Po. No al Pnrr sul dissesto

Emergenza maltempo, si teme grande piena in centro a Ravenna. Stop alle tasse in Emilia Romagna

Il maltempo continua a fare paura. In particolare, come racconta Repubblica, c'è paura a Ravenna, dove è allarme rosso per le piogge e i canali che si gonfiano. "Corsa contro il tempo per proteggere le vite e il centro della città". Il sindaco ammette: “È il giorno peggiore, non sappiamo se riusciremo a fermare l’acqua”. Come spiega Repubblica, "nel Ravennate si moltiplicano gli appelli a non intasare le linee telefoniche. Centinaia gli abitati isolati senza luce, acqua e gas. Prese d’assalto le poche farmacie e tabaccherie aperte, semivuoti gli scaffali dei rari supermercati rimasti attivi".

Intanto, spiega il Corriere della Sera, sono in arrivo misure di emergenza: "Ci sarà la sospensione degli obblighi fiscali e contributivi e dei mutui e lo stop alle udienze. L’Arera sospende le bollette di acqua, luce e gas. Su indicazione del vicepremier Tajani l’Ice ha stanziato 3 milioni a sostegno delle aziende di Emilia-Romagna e Marche". Intanto, la procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per ciascuna vittima. Per omicidio colposo, contro ignoti, quello sui ritardati soccorsi a un anziano di Castel Bolognese. E sulla Regione, scrive il Corriere, "brucia la Relazione della Corte dei Conti che l’ha bacchettata per i 55 milioni di euro assegnati alla manutenzione ma non spesi perché destinati invece alla navigabilità del Po". Una "bufala già smentita" secondo Bonaccini.

Paura anche sul Po. "Rischio catastrofe"

Ma ora c'è apprensione anche per il resto del nord. E in particolare per il Po, secondo quanto scrive il Giornale. "Il 16% delle arginature del grande fiume è a rischio soprattutto nel tratto mediano piemontese-lombardo e nel Delta del Po le criticità salgono al 50%". Alessandro Bratti, segretario generale dell’autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, dice al Giornale: "Quando chiedevo soldi per sistemare gli argini in tempo di siccità mi prendevano per pazzo. Ma sapevo che l’acqua sarebbe arrivata a valanga. Servono 550 milioni per le opere più importanti, possono essere finanziati con il Pnrr. Ho scritto al ministero delle Infrastrutture, ma dopo due mesi non ho ancora risposte".

Maltempo, Fitto blocca Schlein: "Impossibile l'uso del Pnrr per il dissesto"

"Il tema dell’Emilia merita un’attenzione diretta del Governo. Il Pnrr ha dei percorsi ben chiari e un termine di spesa, che è quello del giugno 2026, quindi è evidente che questo non consente di poter utilizzare il Pnrr per interventi di immediata urgenza". Parlando con i giornalisti a margine del forum 'Verso Sud', organizzato da The European House Ambrosetti, il ministro per gli Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, commenta così l'ipotesi della spostamento di una parte delle risorse del Recovery plan sull'emergenza alluvione in Emilia-Romagna. "Il Pnrr ha un percorso differente - precisa Fitto - all’interno ci sono risorse per il dissesto, ma sono per progetti specifici. Il Governo si riunirà martedì, cercando di dare risposte a quel territorio, perché siamo tutti fortemente colpiti da questa tragedia, poi ci sarà la necessità di dare soluzioni organiche".

"Il lavoro con la Commissione europea procede positivamente, attendiamo serenamente e fiduciosamente questa valutazione. Sono convinto che in uno spirito collaborativo si trovano sempre le soluzioni", dice ancora Fitto. In merito alla terza rata del Pnrr, Fitto assicura che si è "svolto un lavoro positivo con la Commissione europea". "Siamo in attesa di avere una valutazione - prosegue - i contatti sono costanti e quotidiani. Ritengo sia auspicabile proseguire su questo terreno". Per quanto riguarda la quarta rata, "sia per questa che per le altre il Governo ha un orizzonte temporale che va oltre il giugno 2026, e insieme alla rimodulazione degli interventi ci confronteremo con la Commissione europea per rendere concreta anche la rimodulazione degli obiettivi, perché alcuni meriteranno una rivalutazione, che faremo d’intesa con la Commissione".