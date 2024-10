Maltempo, nuova allerta in Emilia e altre 7 regioni: scuole chiuse a Bologna e Catanzaro. Auto ingoiata da una voragine in Calabria

Maltempo nel Catanzarese, esonda un torrente

Maltempo nel catanzarese. Situazione critica nel lametino: la SS 280 direzione Lamezia Terme è interrotta così come una complanare dell'arteria per smottamenti e alberi caduti. Isolato il comune di Maida per l'esondazione di un torrente.

Dalle 23.00 di ieri, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono registrate forti criticità dovute alle condizioni meteo avverse in tutta la provincia e in particolare nel comprensorio lametino. Sul posto hanno operato per allagamenti, smottamenti, caduta di alberi squadre del locale distaccamento assieme a squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna. Intervenute in seguito anche ulteriori squadre rispettivamente dai comandi di Cosenza e Crotone.

Sul posto inviate unità Saf fluviali che con gommoni pneumatici in dotazione stanno provvedendo a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate causa allagamento delle sedi stradali. Già dalle prime ore del mattino sono circa 90 gli interventi espletati e in attesa relativi a verifiche per infiltrazioni di acqua e prosciugamenti

Maltempo, disagi in Calabria. Auto ingoiata da una voragine

Paura per il conducente di un'auto in transito sulla strada statale 280 dei due mari che collega Catanzaro a Lamezia Terme, chiusa a causa dell'improvviso cedimento del piano viabile. Il crollo ha provocato una voragine alta alcuni metri del piano viabile, che ha riguardato entrambe le carreggiate divise da uno spartitraffico. Il fatto è accaduto nel territorio di Lamezia Terme particolarmente colpito dall'ondata di maltempo delle ultime ore.

Il conducente della vettura, danneggiata nella caduta, quando si è aperta la voragine è riuscito a mettersi in salvo senza subire danni. Il cedimento ha provocato la chiusura della strada, arteria strategica perché collega il capoluogo regionale con la stazione ferroviaria e l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che funziona regolarmente. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Maltempo, nuova allerta arancione per l'Emilia Romagna e altre 7 reiogni. Scuole chiuse a Bologna e Catanzaro

Una nuova ondata di maltempo che porta l'allerta arancione per l'Emilia Romagna. Oggi, lunedì 21 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Emilia Romagna, già alle prese con l'alluvione che ieri ha provocato danni e la morte di una persona, su Lombardia e Veneto. Per i settori di altre 7 regioni è stata dichiarata allerta meteo gialla: si tratta di Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia e Veneto. A Bologna e Catanzaro oggi scuole chiuse per precauzione.

La situazione peggiore si registra in Emilia Romagna, dove ieri è morto un ragazzo di 20 anni trascinato dalla corrente nel Bolognese da un’improvvisa piena torrenziale. L'allerta arancione prosegue anche oggi, per questo il sindaco di Bologna ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Secondo gli esperti, gradualmente, la perturbazione dovrebbe passare al centro sud. Da mercoledì faro puntato su Lazio e Campania per violenti temporali. Temperature in linea con le medie stagionali.