Maltempo, rimborsi e polizze auto: ecco che cosa fare in caso di danni

Emergenza incendi e danni da maltempo, cosa si può fare? I consigli di Altroconsumo su rimborsi e polizze

L’arrivo delle vacanze estive quest’anno è stato caratterizzato dallo scoppio di vari incendi che hanno colpito mete turistiche gettonate come la Sicilia e la Grecia, ma non solo. Sono numerosi anche i danni da maltempo, in particolare nel Nord Italia. Se vi ritrovate in uno di questi casi e non sapete cosa fare arriva in soccorso l'organizzazione a tutela dei consumatori Altroconsumo, con una serie di consigli su cosa fare in ognuna delle circostanze descritte.

Allarme incendi: che cosa fare se si va in vacanza in Grecia

In Grecia è allarme incendi da ormai quasi 10 giorni. Che cosa fare allora se si è programmato - da soli o con un tour operator - una vacanza su quest’isola? Attualmente i roghi in Grecia sono più di 82 e quelli più grandi sono sull’isola di Rodi. La situazione è in continua evoluzione, quindi è difficile fare previsioni a medio o lungo termine. Per questo Altroconsumo consiglia di affidarsi alle indicazioni presenti sul sito della Farnesina o sull'app Viaggiare Sicuri. In caso di rinuncia al viaggio, le possibilità di rimborso cambiano a seconda che la prenotazione sia avvenuta autonomamente o tramite un tour operator. Chi ha prenotato un pacchetto tramite un tour operator può contare su alcune garanzie: per esempio, se il viaggio viene annullato, il consumatore ha diritto al rimborso dell'intera somma versata.