Maltempo sul Nord Italia: frane e allagamenti. Allarme in Lazio, Toscana e..

Maltempo sul Nord Italia: frane e allagamenti

La giornata di forti temporali e MALTEMPO in Lombardia ha provocato una frana nel varesotto, a Laveno Mombello, un comune sulle rive del Lago Maggiore. La frana ha invaso la strada provinciale 69, che è stata chiusa al pubblico. I vigili del fuoco sono andati di Laveno e Luino sono andati a liberare la strada dalle pietre e mettere in sicurezza la zona. Molte le chiamate per allagamenti, che hanno coinvolto anche piccoli Comuni della provincia: a Marchirolo, nei pressi di Luino, le strade si sono allagate e alcune famiglie sono state evacuate. Stessa situazione, riporta la Prealpina, a Gavirate e Lavena Ponte Tresa.

FVG: MALTEMPO, RICCARDI "DIRAMATA ALLERTA ARANCIONE"

E' stato diramato lo stato di "allerta arancione" per rischio idrogeologico su tutta il territorio regionale, ad esclusione dell'area triestina. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. "Come specificato nell'atto, in considerazione delle previsioni metereologiche (temporali e piogge abbondanti) per le giornate di oggi e domani, saranno possibili innalzamenti dei corsi d'acqua, situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, oltre a locali interruzioni della viabilita' - prosegue Riccardi -. La criticita' idrogeologica moderata e' riferita, in particolare, alle zone di pianura e prealpine e alle aree dei bacini del Torre e del Natisone, gia' interessate dagli eventi metereologici di venerdi' scorso".

Maltempo: stato d'attenzione per temporali in tutto il Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticita' idrogeologica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle 14 di domenica 7 giugno fino alle ore 8 di lunedì 8 giugno. Le previsioni meteo indicano per oggi, domenica, e lunedi' instabilita' con precipitazioni anche consistenti, specie sulle zone centro-settentrionali; sono probabili anche alcuni temporali localmente intensi (con forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticita' idrogeologica attesa e' riferita allo scenario per temporali forti. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilita' d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilita' di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A (Alto Piave), Vene-H (Piave Pedemontano) e Vene-C (Adige-Garda e Monti Lessini).

MALTEMPO: CODICE GIALLO PER PIOGGIA IN TUTTA LA TOSCANA

Criticità gialla per tutto il territorio toscano è stata emessa per domenica e lunedì dalla Protezione civile regionale. Nuove piogge interesseranno gradualmente, a partire da stasera, tutte le dieci province toscane. Dal pomeriggio di domenica precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporalesco riguarderanno dapprima le zone nordovest della Toscana, nelle province di Lucca e Massa, dopodiché le restanti zone centrosettentrionali nel corso della sera e in nottata. Dal pomeriggio di domani, lunedì 8, i fenomeni saranno in graduale esaurimento con residui rovesci sulle zone più orientali della regione, nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. A partire da domenica, fino a tutto lunedì, le precipitazioni saranno associate a possibili temporali, localmente forti sulle zone settentrionali della Toscana. Lunedì, invece, si avranno temporali nelle zone interne, in particolare nelle province di Pisa, Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto. Possibili colpi di vento e grandinate.

MALTEMPO: RISCHIO TEMPORALI FORTI, ALLERTA GIALLA A FIRENZE

Allerta gialla lunedì 8 giugno a Firenze e provincia per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto reticolo minore che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo scatterà a mezzanotte di lunedì 8 giugno e terminerà ventiquattr'ore dopo. Secondo gli esperti i temporali saranno localizzati e di breve durata con intensità fino a forte. Questa instabilità meteo durerà per tutta la settimana rendendo probabili temporali di questo tipo

MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA, ALLERTA GIALLA

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo per piogge e temporali valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di lunedì 8 giugno sulle zone 1,2,3: Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, e possibili raffiche nei temporali". La criticità è di colore giallo per rischio idrogeologico. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti "di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle possibili conseguenze del vento".

MALTEMPO: PIOGGE E TEMPORALI IN ARRIVO SU REGIONI CENTRALI E CAMPANIA

La perturbazione in atto su gran parte del Nord Italia nella giornata di lunedì portera' una fase di MALTEMPO anche sulle regioni centrali peninsulari e sulla Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita' idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita' e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedi' 8 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo e Molise, specie sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, le regioni Friuli Venezia Giulia e Liguria hanno innalzato, per la giornata di oggi, domenica 7 giugno, il livello di allerta che passa da gialla ad arancione su gran parte dei bacini. Domani, lunedi' 8 giugno, e' stata valutata allerta arancione sull'intero territorio di Lombardia e Friuli Venezia Giulia e allerta gialla in Veneto, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Molise. Il quadro meteorologico e delle criticita' previste sull'Italia e' aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed e' disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di MALTEMPO. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticita' specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguira' l'evolversi della situazione.