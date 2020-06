Mamme delle vittime della Thyssen: "Ora serve la revisione del processo"

Incontro tra il premier Giuseppe Conte, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e gli otto familiari delle vittime del rogo della Thyssenkrupp, chiesto dai familiari dopo la notizia che i manager tedeschi Harold Espenhahn e Gerald Priegnitz, condannati in Italia, hanno ottenuto la semilibertà in Germania prima ancora di entrare in carcere. "Chiediamo che ci sia una revisione del processo e delle pene. Ce lo devono: a noi e, soprattutto, ai nostri ragazzi", ha detto Rosina Platì, mamma di Giuseppe, una delle vittime. "Chiederemo a Conte una revisione del processo e che vengano presi dei provvedimenti nei confronti della Germania. Andremo anche lì, per presentarci davanti al magistrato che ha concesso la semilibertà ai colpevoli".