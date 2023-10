Mangia per 4 ore e mezza di fila, ragazza cacciata da un "All you can eat"

Tik Toker cacciata da ristorante All You Can Eat

Ragazza mangia per oltre quattro ore in un ristorante, i proprietari la cacciano: VIDEO

Spiacevole disavventura per la giovane tiktoker Madison, colpevole di aver ingurgitato troppo cibo. La ragazza è entrata nella lista nera del ristorante 'all you can eat' Hibachi che dopo quattro ore si è rifiutato di servirle del cibo. Non è la prima volta che assistiamo a questi episodi. Stando a quanto riportato dal quotidiano Leggo.it, la ragazza crea contenuti sul social Tiktok mangiando per molte ore generose quantità di pietanze, in locali con formula a buffet. Questa volta, però, qualcosa è andato storto; la ragazza ha dovuto lasciare il locale.

Come si evince dalla testimonianza del video, la commensale si dirige più volte verso il buffet pieno di leccornie, facendo trascorrere le ore e mettendo a dura prova la pazienza dei camerieri. Dopo quattro ore tutti i piatti sono stati ripuliti dal suo tavolo, e la giovane ha chiesto spiegazioni.

"Dicono che ho mangiato troppo-ha denunciato ironicamente la ragazza- forse ho preso tutto ciò che potevo mangiare?". Il web si è schierato dalla sua parte, mostrando solidarietà e criticando duramente il ristorante. Madison, in una delle precedenti sfide, ha passato ben dodici ore a mangiare al Golden Corral e al Pizza Buffet, uscendone trionfante.