Mangiano sushi ma si sentono male: 241 persone infettate dal norovirus

Carolina del Nord, mangiano sushi e si sentono male: 241 persone infettate da un agente patogeno molto contagioso

Centinaia di persone si sono sentite male dopo aver mangiato sushi in un ristorante giapponese di Raleigh, in Carolina del Nord (Stati Uniti), probabilmente a causa del norovirus, un patogeno molto contagioso che causa sintomi come diarrea, vomito, crampi addominali, nausea e febbre.

Come scrive Fanpage.it, la prima segnalazione alle autorità è arrivata venerdì 1° dicembre, da parte di una persona che si era sentita male dopo aver mangiato sushi nel ristorante. Da allora, il Dipartimento di sanità pubblica della contea di Wake ha ricevuto un totale di 241 segnalazioni di parte di persone che avevano frequentato il Sushi Nine tra il 28 novembre e il 5 dicembre.

Di queste 241 persone, 170 sono state contattate dalle autorità sanitarie, che hanno chiesto loro di fornire campioni di feci per testare la positività al virus, come indicato dal Dipartimento in un comunicato. Tuttavia, solo tre persone hanno fornito i campioni, tutti risultati positivi al norovirus. Il Sushi Nine ha chiuso volontariamente per una pulizia profonda il 5 dicembre, riaprendo l’8 dicembre senza che si verificassero nuovi casi.

Finora, le autorità sanitarie locali hanno confermato tre casi gastroenterite da norovirus, un’infezione conosciuta anche come “influenza dello stomaco” o “infezione dello stomaco”. Questa provoca un’infiammazione della mucosa gastrica e intestinale e si trasmette entrando in contatto con una persona infetta, mangiando cibo contaminato o toccando superfici contaminate.

“Tutte le persone- ha precisato il Dipartimento di Sanità pubblica- che si sono ammalate si stanno riprendendo. Prima di manifestare i sintomi, erano state tutte al Sushi Nine, un ristorante asiatico di Raleigh, nella contea di Wake”.