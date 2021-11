Manifestazione No Green Pass con Kennedy, Moratti tra la folla? Giallo - Foto

Manifestazione No Green Pass con Robert Kennedy Jr, Moratti tra la folla? Guarda la foto di Affaritaliani.it. Giallo

In migliaia all'Arco della Pace per Robert Kennedy Jr alla manifestazione dei No greenpass. Per ascoltare l'avvocato ambientalista e attivista novax, nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy (assassinato a Dallas nel 1963), sono accorsi in tantissimi. Anche diverse personalità e vip. Tra di loro qualche milanese è convinto di aver scorto anche Angelomario Moratti, figlio dell'ex patron dell'Inter Massimo e di Milly.

Era lui o qualcuno che gli somigliasse - si son chiesti alcuni passanti. E altri hanno pensato: ma se fosse lui, al suo fianco la ragazza poteva forse essere la sorella Maria Celeste Moratti? O anche in questo caso si trattava di vaga somiglianza?

Chissà... Di certo la loro presenza sarebbe stato un simbolo, segno dei tempi che scorrono e delle discontinuità di un mondo che sta profondamente cambiando dopo questa crisi covid e tutto quello che ha portato: i Moratti sono nobile dinastia di grandi petrolieri italiani e Robert Kennedy Jr è avvocato con forte connotazione ambientalista negli States (e in passato molto critico nei confronti dell'industria petrolifera).

Un momento di forte ed emotiva disrutpion all'ombra dell'Arco della Pace milanese?

Tra i presenti alla manifestazione poi anche l'ex dirigente Rai Carlo Freccero e Gianmarco Capitani.

Buu, fischi e il grido "Liberta', liberta'" dai presenti sono stati scanditi sonoramente quando una delle organizzatrici dell'evento dal palco allestito per gli interventi ha ricordato essere una manifestazione statica e di rispettare le distanze. "Il Green pass condanna il nostro futuro. Dobbiamo fermare questo subito", ha detto Senta Depuydt, presidente di Children's health defense Europe. "Penso - ha aggiunto - che le cose stiano per cambiare ma non dobbiamo mollare".

Green pass: Kennedy, non e' misura sanitaria ma colpo di stato

''Ci hanno preso ogni diritto in America, è un colpo di Stato globale e questo è accaduto solo in 20 mesi. Il Green pass è colpo di Stato, uno strumento che usano per toglierci i diritti, non è una dittatura sanitaria ma uno strumento di controllo della vostra vita, dei vostri movimenti, del vostro conto in banca, è uno strumento di sorveglianza''. Lo ha detto Robert KENNEDY jr, terzogenito di Bob KENNEDY e nipote di John Fitzgerald KENNEDY, durante la manifestazione organizzata con la sua associazione Children's Health Defense all'Arco della Pace, a Milano. E ha aggiunto: ''Se il green pass non è una misura sanitaria perché non è emesso dal ministero della Sanità ma da quello delle Finanze? Credono che siamo stupidi. A cosa serve questo green pass a cosa serve essere tutti vaccinati? Io non sono contro i vaccini sono, solo contro i vaccini cattivi''. ''Non vi dico cosa penso io - ha rimarcato - ma cosa Pfizer ha detto alla Fda. Pfizer avrebbe dovuto portare avanti uno studio clinico per tre anni ma lo ha tagliato a 6 mesi e ha dato il vaccino anche al gruppo di controllo. Perché hanno finito lo studio così in fretta in sei mesi? Perché hanno capito che nel giro di sei mesi la protezione degli anticorpi sparisce. Quindi hanno ridotto lo studio a sei mesi perché il risultato non era quello pianificato''.