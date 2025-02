Scomparsa Mara Favro, la svolta: ritrovate ossa e un paio di occhiali, ripartono le indagini

Mara Favro, ripartono le indagini: nei boschi di Gravere, dove il suo cellulare si era agganciato alla cella per l'ultima volta, sono stati ritrovati un paio di occhiali e ossa

Questa sera Chi l'ha visto? torna sulla scomparsa di Mara Favro, la 51enne di Susa e madre di una bambina di 11 anni che è svanita nel nulla tra la notte del 7 e l'8 marzo 2024. Il caso si è riaperto dopo che all'inizio della scorsa settimana i carabinieri, con il supporto del nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco, sono tornati a perlustrare le zone più remote dei boschi intorno a Gravere, piccolo Comune in provincia di Torino a pochi chilometri da Susa.

I ricercatori hanno trovato prima un paio di occhiali e alcune ossa, poi un reggiseno sportivo. Ancora comunque da accertare se gli oggetti e i resti biologici appartengano o meno a Mara Favro, il cui cellulare si era agganciato alla cella di Gravere per l'ultima volta prima si spegnersi per sempre.

Nelle indagini sulla scomparsa di Mara Favro era emerso il nome di Cosimo Esposito, pizzaiolo 36enne che lavorava nello stesso ristorante della donna scomparsa. “Non ho accompagnato nessuno perché la signora Mara è venuta a lavorare con la sua macchina. - aveva raccontato Esposito a Pomeriggio Cinque - Finito il turno dovevo andare anche io a Susa e lei mi ha dato un passaggio. Poiché la sua macchina non andava bene mi ha lasciato prima del semaforo di Susa. Lì aveva un appuntamento con una persona, ma non so chi".