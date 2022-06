In autunno Mara Maionchi torna su Rai2 per condurre un programma di spogliarelli

Aria di novità in tv, Mara Maionchi torna su Rai2, condurrà un programma di spogliarelli. Quindi, l'ex discografica potrebbe rientrare in Rai, la rete che nel 2008 l’ha lanciata nel panorama televisivo con X Factor al fianco di Morgan e Simona Ventura. É stato il suo esordio assoluto sul piccolo schermo, dal quale non è più uscita.

Così, Mara Maionchi torna su Rai 2, condurrà un programma di spogliarelli che è la versione italiana di The All New Monty: Who Bares Win, Chi Si Spoglia Vince. La notizia però non è ancora ufficiale, i palinsesti della tv di Stato saranno presentati a fine giugno inizio luglio. La possibilità di concretizzare questo nuovo programma è alta, quindi ne vedremo delle belle.

In particolare, il format inglese è prodotto in Italia da Blu Yazmine dell’ex direttore di Rai 2 Ilaria Dallatana. Il programma potrebbe sembrare trash, ma ha una fine nobile poiché si occupa della prevenzione medica. Un gruppo di concorrenti vip, 8 donne e 8 uomini, dovrà mettersi in gioco per cercare di creare uno spogliarello in stile Full Monty.



