Marchisio, l'uomo nuovo del Pd?. "Facciamo tutti schifo, l'Italia ha fallito"

Claudio Marchisio è sempre più concentrato sui temi d'attualità che lo avvicinano al mondo della politica. L'ultimo ad aver suscitato interesse nell'ex calciatore della Juventus e della Nazionale è stato quello relativo all'episodio di razzismo che avrebbe indotto al suicidio il giovane calciatore Seid Visin. "Facciamo tutti schifo. L’Italia ha fallito". Questo il messaggio pubblicato dall'ex centrocampista dei bianconeri sui social. Settimane fa - si legge sul Giornale - alcuni beninformati lo davano possibile candidato sindaco per il Pd a ottobre, ma le voci sono state smentite: nonostante l’attrazione per i vip, i democratici sono realisti e sanno che la sua candidatura in una città come Torino potrebbe rivelarsi un boomerang. Almeno una poltrona in consiglio comunale, un assessorato nel caso di vittoria, a Marchisio però non dovrebbe sfuggire.

Claudio Marchisio, ex giocatore della Juve, commenta il suicidio di Seid Visin, il ventenne di origini etiopi che dopo un paio di stagioni nelle giovanili del Milan era tornato a Nocera Inferiore, dove era cresciuto dopo essere stato adottato da una famiglia italiana. "Un Paese che spinge un giovane ragazzo a fare un gesto così estremo è un Paese che ha fallito". Questo il messaggio del giovane, scritto in una lettera, prima del gesto estremo. "Sento gli sguardi schifati per il colore della mia pelle".