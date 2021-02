"Mario Draghi vile affarista, non può essere premier", incredibili parole di..

MARIO DRAGHI/ NEMMENO LUI EVITO' LE PICCONATE DI FRANCESCO COSSIGA

In una trasmissione di qualche anno fa, condotta da Luca Giurato, l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga disse di Mario Draghi che "non si può nominare premier chi è stato socio della Goldman & Sachs, grande banca d’affari americana". E "male, molto male, io feci ad appoggiarne, quasi a imporne la candidatura (alla Banca d’Italia ndr) a Silvio Berlusconi, male, molto male!". E ancora: Draghi "è il liquidatore, dopo la famosa crociera sul Britannia, dell’industria pubblica, la svendita dell’industria pubblica italiana, quand’era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe da presidente del Consiglio dei ministri. Svenderebbe quel che rimane: Finmeccanica, l’Enel, l’Eni, e certamente ai suoi ex comparuzzi di Goldman & Sachs".