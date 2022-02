Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto dal pozzo dopo oltre cento ore

Marocco: Rayan "morto per le ferite riportate" nella caduta

Rayan, il bimbo di cinque anni caduto in un pozzo nel nord del Marocco martedi', "e' morto a seguito delle ferite riportate". E' quanto si legge nel comunicato ufficiale della Casa Reale con cui viene data la notizia delle condoglianze del re Mohammed VI ai genitori del piccolo. Il corpo di Rayan e' stato estratto nella serata di sabato dopo cinque giorni.

Il piccolo Rayan, estratto dal pozzo in cui era caduto nella zona di Tamorot, nella provincia marocchina di Chefchaouen, è deceduto. Il re del Marocco ha rivolto un messaggio di condoglianze alla famiglia del piccolo. Lo riferisce il quotidiano locale 'Le Matin'.

Il Re del Marocco Mohammed VI ha avuto un colloquio telefonico con Khaled Aourram e con Ouassima Khaarchich, i genitori del piccolo Rayan morto in seguito alla sua caduta in un pozzo. Il Re, si legge nella nota diffusa, "ha espresso le sue più sentite condoglianze e la sua sincera compassione a tutti i membri della famiglia del defunto in questa dolorosa prova". Il Re ha assicurato "di aver seguito da vicino gli sviluppi di questo doloroso incidente e di aver dato tutte le istruzioni possibili per cercare di salvare" il bambino.

