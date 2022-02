Marocco: soccorritore, Rayan è vivo e non ha riportato ferite gravi

Marocco: soccorritore, Rayan non ha riportato ferite gravi

Uno dei soccorritori impegnati nei lavoro di salvataggio di Rayan, il bimbo di 5 anni rimasto intrapollato in pozzo in Marocco da martedi', smentisce le notizie che il piccolo abbia riportato ferite gravi (era fornito di ossigeno e aveva potuto bere dell'acqua). I soccorritori hanno raggiunto il bambino: hanno scavato un tunnel dall'altro lato del pozzo per soccorrerlo. Le autorita' hanno mobilitato un elicottero per trasportarlo in uno degli ospedali meglio attrezzati del Paese per fornirgli le cure necessarie.

