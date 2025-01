Marsa Alam, bimbo di 9 anni sviene in vacanza e poi muore. Ancora da verificare la causa del decesso

Marsa Alam, bimbo di 9 anni sviene in vacanza e poi muore

Durante una vacanza con i suoi genitori a Marsa Alam, in Egitto, il giovane Mattia Cossettini, 9 anni, originario di Tricesimo (Udine), è tragicamente deceduto a seguito di un malore. La famiglia ha sollecitato un'indagine per chiarire le cause della morte e per verificare eventuali ritardi nei soccorsi.

È stata avviata un'inchiesta dalle autorità locali. Sembra che la causa del decesso sia stata un'emorragia cerebrale. La stessa località era stata teatro, a dicembre, di un attacco mortale di uno squalo a un italiano di 48 anni.

La famiglia friulana era arrivata in Egitto il 2 gennaio e aveva programmato di tornare in Italia il 9. Il drammatico evento si è verificato durante un'escursione in barca, quando il bambino ha perso conoscenza, per poi riprendersi brevemente.

Dopo essere stato portato all'ambulatorio del villaggio-vacanza, è stato diagnosticato un colpo di calore e gli sono stati somministrati riposo e una flebo ricostituente. Tuttavia, poche ore dopo, le condizioni di Mattia si sono aggravate e, nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale locale, è deceduto poco dopo il ricovero.