Martino Midali l’universo al femminile di ieri e di oggi

L’essenza femminile è un concentrato di stile sfaccettato e versatile nel quale ognidonna si riconosce e ritrova il suo dna. Lontano dai compromessi e fedele a un unico credo, l’autenticità. Martino Midali ha tradotto questa visione in una moda inclusiva e democratica, pensata per tutte le donne che indossano le sue creazioni disegnate come un manifesto, su di loro e per loro. Esattamente come nella collezione FW24 protagonista della passerella di Milano Moda Donna, interpretata non solo da modelle ma, come di consueto, anche da 6 donne comuni, tutte diverse ma tutte unite dalla scelta di vestire Martino Midali nel loro quotidiano.Gli anni 70 racchiusi in un cappotto. Nasce dal capospalla- signature di Midali- un viaggio tra suggestionicreative le cui forme e colori diventano stile tout court ed esplorano le linee fino a portarle a una deriva over, quella più affine al mondo del brand. Così cappotti come soprabiti flirtano con le silhouette – più scivolate e morbide accanto ad altre più slim e cinturate che accompagnano il corpo; si incantano con texture tartan cheaddolciscono il design più rigoroso; sono sfacciatamente Seventies nel rosso squillante, e decisamentesofisticati grazie ai dettagli delle texture. Il fascino irresistibile dell’essenziale firmato Midali si ferma sulla maglieria, che si riappropria di forme morbide e scivolate, incantandosi con il layering di strati morbidi e scambiabili tra di loro, aprendosi a nuove identità, come nella combo giacca e gonna scampanata. Fluidità è la direzione anche materica del jersey e delle sue pesantezze, della lana cotta, del tessuto spettinato e del denim oltre che della pelliccia colorata. La palette è gentile e avvolgente e sceglie il carta da zucchero e il grigio, il black&white rigato, il ciliegia fruttato, il rosso e il nero, il panna delicato.



Servizio realizzato da Nick Zonna