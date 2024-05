Maxi operazione contro la 'ndrangheta: 142 indagati nel Cosentino per narcotraffico ed estorsione

Nelle prime ore di questa mattina, a Cosenza e in altri centri del territorio nazionale, i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, la Polizia di Stato, attraverso il personale delle squadre mobili di Cosenza e Catanzaro, della Sisco di Catanzaro e dello Sco, i finanzieri del Nucleo polizia economico-finanziaria di Cosenza, con il Gico del Nucleo polizia economico-finanziaria di Catanzaro e lo Scico di Roma, con il coordinamento della procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, hanno dato esecuzione all'ordinanza cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 137 indagati per reati, a vario titolo ipotizzati, nei loro confronti, tra cui, rispettivamente, associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, nonché in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. A quanto si apprende l'operazione è in via di evoluzione e complessivamente nell'indagine sono 142 gli indagati. I dettagli verranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 nei locali della procura della Repubblica di Catanzaro.