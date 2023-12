Medico del Papa indagato: "Convegni mentre doveva essere in sala operatoria"

Indagato il medico del Papa, ecco di che cosa è accusato Sergio Alfieri

Il medico di Papa Francesco è finito sotto indagine, i Nas lo accusano di falso in atto pubblico: "Appuntamenti, visite e convegni mentre doveva essere in sala operatoria". Sergio Alfieri, che ha operato due volte il Pontefice, è stato iscritto nel registro degli indagati. Il professore del Policlinico Gemelli - si legge su La Stampa - avrebbe firmato il registro di presenza in alcune operazioni su alcuni pazienti negli stessi orari. Ovvero, grazie all’alternanza delle firme nel registro operatorio ha fatto più interventi in regime privato. Guadagnandoci. L’accusa arriva da un esposto che risale al luglio 2022.

A indagare sono i Nas, che hanno verificato - prosegue La Stampa - una serie di storie "sulla bocca di tutti". Poi hanno acquisito dalla direzione sanitaria decine di cartelle cliniche e i relativi faldoni cartacei e digitali. I pazienti erano ricoverati sia in regime pubblico che nelle stanze solventi, cioè a pagamento. Alfieri risultava persino aver operato nello stesso momento in più sale. Il chirurgo del Papa firmava il registro in calce. Mentre a operare erano altri medici della sua équipe, secondo l’accusa. Mentre i malati, anche oncologici, che passano per il suo studio finiscono spesso dirottati nelle stanze per solventi, quelle a pagamento. Dove regolano i conti con le assicurazioni sanitarie o di tasca propria attraverso l’ufficio amministrativo dell’ospedale.