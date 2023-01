Messina Denaro, abiti femminili nel covo. A Campobello caccia alla sua amante

Messina Denaro, si cerca la donna del mistero che viveva con lui

Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara non avrebbe vissuto da solo, ma in compagnia di una misteriosa donna, forse la sua amante. Questo è quello che è emerso dopo la perquisizione di uno dei covi del boss nel Trapanese. Nel bunker dell’ex latitante, infatti, - si legge sul Corriere della Sera - c’erano anche abiti femminili e segni di una presenza non occasionale di una donna. È quello che sarebbe emerso dalle perquisizioni del primo covo del capomafia a vicolo San Vito (ex via Cb31), dove avrebbe vissuto per almeno sei mesi. Potrebbe dunque avere avuto una relazione con una donna, che forse ha vissuto con lui a Campobello di Mazara in questi ultimi anni della sua latitanza. Si cerca di risalire all’identità della donna. Nel covo erano già state trovate delle pillole per aumentare le prestazioni sessuali e dei profilattici.

Intanto, - prosegue il Corriere - a una settimana di distanza dal padrino stragista, Andrea Bonafede, l’uomo che ha fornito nome e cognome di copertura all’esponente di Cosa nostra autore di stragi e omicidi efferati, si ritrova in carcere come lui; arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros con l’accusa di avere fatto parte della stessa organizzazione criminale, "unitamente a Matteo Messina Denaro e ad altre persone non ancora identificate». Gli investigatori sono al lavoro anche sull’auto, una Giulietta trovata nel garage del figlio di Giovanni Luppino, l’autista di Messina Denaro arrestato con lui. Ieri è stato interrogato il titolare della concessionaria di Palermo in cui il latitante a gennaio 2020 si recò per comprare il mezzo.