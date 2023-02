Messina Denaro e gli audio imbarazzanti all'amica: "Le gambe mi si aprono..."

Messina Denaro: "Farò beneficenza agli ucraini appena finirà tutto"

L'arresto del capo della mafia Matteo Messina Denaro continua a far discutere. A distanza di un mese dalla cattura del latitante di Cosa Nostra emergono nuovi dettagli sulla quotidianità del criminale. Messina Denaro, durante la sua permanenza in clinica per curare il tumore, affronta anche la delicata questione della guerra in Ucraina, con una teoria tutta sua sulle colpe per questo conflitto che va avanti ormai da un anno. "La guerra in Ucraina? Tutta colpa di quel buffone del presidente Volodymyr Zelensky e degli occidentali che - dice il boss ad un'altra paziente e lo riporta la trasmissione "Non è l'Arena su La 7 - non smettono di inviare armi".

"Perché invece di fornire armi, - prosegue il boss - gli stati occidentali non dicono a questo... di presidente di dimettersi? Sistemare le cose e fornire aiuti umanitari... Nel momento in cui si arriverà a questo ti assicuro che io sarò il primo a fare beneficenza a queste persone". E poi aggiunge: "Il discorso nasce nel 2014, quando gli Stati Uniti hanno fomentato un colpo di stato, è salito questo... (Zelensky, ndr) ed è da otto anni che uccidono persone nel Donbass". Un altro audio imbarazzante è stato inviato ad un'amica, è il dialogo tra un uomo e una donna a sfondo sessuale: Lui: "Posso offrirle un altro po' di Prosecco? No, no. Altrimenti mi viene un problemino alle gambe, mi si aprono".