Messina Denaro, l'architetto Gentile si avvale della facoltà di non rispondere

Messina Denaro, l'architetto Gentile si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Massimo Gentile, l'architetto arrestato due giorni fa perché ritenuto fiancheggiatore del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'uomo, che dal 2019 è dipendente del Comune di Limbiate (Monza), dove svolgeva l'incarico di responsabile dei procedimenti del servizio Lavori pubblici, è stato sentito nel carcere di Monza. Il suo legale, l'avvocato Antonio Ingroia non era presente in quanto all'estero ed è stato sostituito dall'avvocato Michele Melchiorre. Gentile è accusato di aver fornito la sua carta d'identità al latitante Messina Denaro. Prima di essere ''Andrea Bonafede'', il boss era dunque ''Massimo Gentile'', come emerge dalla carta di identità trovata.