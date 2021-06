Meteo caldo africano, quanto durerà? Poco, ecco la data di piogge e fresco

Caldo africano in arrivo, con questo weekend al Nord che in pianura supereremo i 30 gradi. Ma quanto durerà? Stando ai modelli di stamattina, al Centro-Sud il caldo, non fortissimo ora, si intensificherà la settimana prossima, mentre al Nord non dovrebbe durare moltissimo. Già a metà della prossima settimana e poi verso il weekend del 19-20 giugno dovrebbero arrivare piogge, temporali e un po' di fresco.