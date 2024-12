Meteo, Capodanno con l'anticiclone delle Azzorre: ecco dove invece nevicherà

Meteo, che tempo ci aspetta a Capodanno: le previsioni in Italia

Passato il Natale è tempo di pensare al Capodanno, e per i milioni di italiani che si sono messi in viaggio in occasione di queste festività ci sono buone notizie sul fronte del meteo. Il vortice nevoso di Natale - in base a quanto risulta a il meteo.it - si è spostato verso Est e si trova attualmente tra Creta e Cipro: si prevede un miglioramento del tempo in Italia, infatti si sta espandendo sempre più l’anticiclone delle Azzorre. Miglioramento diffuso dunque, salvo residui rovesci o brevi temporali su parte d’Italia: il contesto instabile riguarderà ancora Abruzzo, Molise e il Sud, ma ci saranno fenomeni davvero occasionali e di debole intensità. Ci saranno anche delle nevicate al di sopra dei 900 metri specie sulle regioni adriatiche, ma prevarranno le schiarite anche al Centro-Sud salvo piovaschi sparsi su palermitano e messinese.

Da segnalare, però, la presenza del vento come ricordo del vortice di Natale: Eolo soffierà ancora forte su gran parte del Paese con residui venti di burrasca specie su Puglia e settori ionici. Di conseguenza i mari saranno molto mossi, fino a localmente agitati lo Ionio, lo Stretto di Sicilia, il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e l'Adriatico. Un Santo Stefano quindi in miglioramento, ma ancora decisamente movimentato al Sud e sul Medio Adriatico, dominio del bel tempo altrove.

Venerdì, dopo il graduale miglioramento di Santo Stefano, sarà buono ovunque e anche i venti caleranno: la calma anemometrica e i cieli sereni favoriranno diffuse gelate specie al Centro-Nord con valori fino a -5°C in Val Padana. Anche per l’ultimo dell’anno è previsto un bell’anticiclone con tempo stabile e soleggiato.