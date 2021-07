Meteo weekend: zampata siberiana, gelo e neve sull'Italia

WEEKEND: ZAMPATA SIBERIANA, GELO E NEVE SULL’ITALIA

Fine settimana con violenta irruzione di venti gelidi russo-siberiani

Cambia totalmente lo scenario meteorologico fra Sabato e Domenica quando passeremo bruscamente da una prematura primavera ad una fase molto più fredda e a tratti gelida. Una vera zampata invernale dalla Russia in quanto, il nostro Paese, sarà travolto da gelidi venti di origine russo siberiana. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che i primi segnali di questa imponente irruzione d'aria gelida, si avvertiranno già nella seconda parte di Venerdì quando rinforzeranno i venti di Bora sul medio e basso Adriatico e su parte del Sud con qualche pioggia sul basso Tirreno e temporali in arrivo su Molise e Puglia. Ma il peggio arriverà proprio nel corso del fine settimana con il Sabato maggiormente coinvolto dal maltempo con piogge e neve in pianura.

La giornata di sabato. Sabato mattina piomberà il vero inverno sul medio e basso Adriatico e il sud dove, a peggiorare la situazione, avremo la formazione di un vortice di bassa pressione sullo Ionio. Marche, Abruzzo, Molise fino alla Puglia settentrionale sotto nubi e nevicate che potranno cadere addirittura in pianura. Maltempo anche sul resto del sud con neve al piano su gran parte della Basilicata e a quote bassissime sulla Calabria e sulla Sicilia Nordorientale. Forti venti e mareggiate colpiranno la fascia adriatica centro-meridionale, tirrenica e le aree orientali della Sardegna. Sul resto del Paese lo scenario sarà più tranquillo seppur in un contesto ventoso e più rigido.

La giornata di Domenica. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che Domenica è atteso un miglioramento sull'area adriatica grazie allo spostamento del vortice di bassa pressione verso la Tunisia. Nel contempo rimarrà ancora molto instabile il meteo su Calabria e Sicilia con rischio di forti piogge e nubifragi. Residue nevicate possibili solo su Abruzzo e a quote medie sui monti calabresi e nord siciliani. Bel tempo invece al settentrione e sui versanti tirrenici dove il contesto risulterà però ancora ventoso e freddo. Atteso inoltre un importante ricambio dell'aria con la cessazione delle nebbie al nord.