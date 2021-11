Metoo a distanza di decenni. "Natalie Wood fu stuprata da Kirk Douglas"

Un nuovo libro firmato da Lana Wood, la sorella di Natalie Wood, sostiene che l'attrice fu aggredita sessualmente da teeneger da Kirk Douglas. Lo riferisce la BBC. La sorella di Natalie Wood ha scritot questa cosa nel suo libro di memorie "Little Sister", che andrà in vendita il 9 novembre. Secondo gli estratti del libro pubblicati dall'Associated press, Douglas avrebbe usato violenza su Wood nel 1955, mentre l'attrice recitava nel film "Sentieri selvaggi". Lana Wood sostiene che l'incontro tra Douglas e la sorella era stato organizzato dalla madre dell'attrice, Maria Zakharenko, che sperava che l'attore aprisse la strada del successo alla figlia. Douglas allora era uno dei principali attori di Hollywood.

Il libro di memorie "Little Sister": "Natalie Wood stuprata da Kirk Douglas"

Dopo l'incontro, Natalie "sembrava in uno stato terribile. Era scarmigliata e sconvolta. Lei e mamma cominciarono a sussurrare concitatamente tra loro. Io non potei ascoltare realmente cosa si dicessero. Qualcosa di brutto era apparentemente avvenutoa mia sorella, ma qualsiasi cosa fosse io ero probabilmente troppo piccola perché me lo si dicesse". Allora Lana aveva otto anni. Natalie e la madre decisero di non dire nulla, perché la rivelazione avrebbe rovinato la carriera dell'attrice. Douglas è morto a febbraio 2020, all'età di 103 anni. Voci sulla violenza sono circolate a lungo. Wood è morta in circostanze misteriose nel 1981, annegata durante un weekend in barca a Santa Catalina Island, in California. Sulla sua morte è stata riaperta un'inchiesta nel 2012 e dal 2018 il marito Robert Wagner è stato indicato come persona d'interesse.