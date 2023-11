Mette i capelli nel piatto e chiede rimborso, le telecamere la sgamano. Video

Cliente raggira il ristorante per non pagare il conto. Incastrata dalle telecamere di sorveglianza

Non sempre il detto "il cliente ha sempre ragione" trova riscontro nella realtà, soprattutto quando a invocarlo è qualcuno con una mente piuttosto astuta. Questo è quanto accaduto in un pub a Blackburn, nel Regno Unito, dove una cliente ha escogitato un metodo alquanto insolito per eludere il pagamento del conto.

Le telecamere di sicurezza del locale hanno immortalato lo strano episodio: approfittando di un breve momento di distrazione da parte dei camerieri, una donna è stata ripresa mentre si strappava i capelli e li posizionava nel piatto. In seguito, rivolgendosi al personale, ha chiesto scuse e un rimborso per il presunto disagio causato.

Dopo aver prontamente presentato le sue scuse per l'accaduto, il proprietario del locale è riuscito a smascherare la truffa solo pochi giorni dopo, grazie alle telecamere di sorveglianza interne alla struttura. Tom Croft, intervistato dalla Southwest News Service e citato dal New York Post, ha condiviso la sua indignazione riguardo a chi, per un pasto del valore di soli 15,88 dollari, è disposto a compromettere la reputazione dell'azienda e mettere a rischio i posti di lavoro del personale. "Sono disgustato e molto arrabbiato. Niente di simile è mai successo prima. I lavoratori del team di cucina potrebbero aver pensato che fosse colpa loro quando non avevano fatto assolutamente nulla di sbagliato".