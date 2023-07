Cliente lascia recensione negativa: la risposta che non si aspettava nessuno

Cliente lascia recensione negativa al ristorante, ma la risposta del titolare è al veleno

Al giorno d'oggi non c'è ristorante che non possa esimersi dalle recensioni online, che siano positive o negative, data l'era digitale in cui viviamo. Ogni locale si è infatti trovato, almeno una volta, a leggere l'opinione dei clienti sul proprio sito o sui canali adibiti alle recensioni, come Google Maps o Tripadvisor. E se quelle dalle 4 stelle aiuterebbero davvero ad ampliare la clientela, quelle con stelle al di sotto possono al contrario dare brutte sorprese, dato che molte persone si lasciano spesso influenzare dalle esperienze negative. Capita, però, che delle volte siano gli stessi proprietari del locale a rispondere alle recensioni e nel caso di quelle 'cattive' a tono, quasi rincarando la dose del cliente. E' stato questo il caso di un ristorante situato a Valladolid, una città nella zona nordoccidentale della Spagna.

Un cliente, dopo essere stato nel locale in questione per una cena, si sarebbe talmente irritato, da lasciare una recensione alquanto negativa. Anzitutto, il cliente ha valutato il ristorante con sole due stelle. In secondo luogo, lo stesso ha scritto che il motivo principale della sua frustrazione è stata la presenza dei cani all’interno del locale. Il cliente ha giudicato la possibilità di portare i cani dentro il ristorante "uno schifo" e dal suo punto di vista il titolare avrebbe dovuto avvertire in anticipo che ci sarebbe stata questa eventualità. Insomma, una brutta critica ma legittima, che a quanto pare però il proprietario non deve aver digerito bene.