"I vegani? Hanno problemi mentali": il divieto di un ristorante australiano

Australia, chef bandisce i vegani dal suo ristorante per "motivi di salute mentale"

Ha fatto letteralmente il giro del mondo la notizia che arriva da Perth in Australia secondo cui lo chef britannico John Mountain ha deciso di vietare l'ingresso ai vegani nel suo ristorante "Fyre". "Purtroppo tutti i vegani sono ora banditi da Fyre per motivi di salute mentale. Vi ringraziamo per la vostra comprensione”. Così, con un post su Facebook senza troppi fronzoli, lo chef ha comunicato la sua drastica decisione, senza dare ulteriori spiegazioni, con hashtag che invitano la semplicemente la clientela vegan ad andare a mangiare da un'altra parte.

Ora, accuse di discriminazione a parte, viene spontaneo chiedersi quale sia il motivo dietro questa curiosa e discutibile scelta. Stando alle dichiarazioni dello stesso Mountain, sarebbe stato un contrasto con una cliente vegana a scatenare l'ira contro l'intera categoria. "Una ragazza mi ha contattato dicendomi che sarebbe venuta al ristorante e mi ha chiesto se c'erano opzioni vegane – ha spiegato sui social lo chef – il mio unico errore è stato dirle che l'avrei accontentata, che avevamo gnocchi o verdure". Fin qui tutto bene, se non fosse per il fatto che Mountain si è poi dimenticato della richiesta perché era impegnato nel catering di una festa privata, sorprendendo anche il proprio sous chef, impreparato all'arrivo della cliente vegana.