Michele Merlo, "Canteremo per sempre le tue canzoni". Social commossi

Michele Merlo, il web piange la scomparsa del giovane cantante

Michele Merlo, ex concorrente di X Factor e Amici, è morto durante la notte tra il 6 e il 7 giugno. Era ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna per una leucemia fulminante che gli ha causato un’emorragia cerebrale.

Assieme a familiari e amici, tutto il web piange la sua morte e, soprattutto su Twitter, si moltiplicano i post degli utenti per ricordarlo. Alessandra, per esempio, twitta: “La vita è veramente ingiusta. Ciao Michele, ci mancherai tantissimo”, così come Emily Senesi che scrive: “Mike non me lo sarei mai aspettata queste cose fanno male e sono ingiuste. Sto piangendo da 2ore sono veramente a pezzi sono accanto ai tuoi familiari spero che tu abbia trovato la pace non ti scorderò canteremo le tue canzoni e sarai per sempre qui”.

Tra le migliaia di tweet, anche Sofia._ piange il giovane cantante: “Di nuovo tutto così di colpo, fai buon viaggio Michele, ora puoi volare…”. Emme invece cinguetta: "Sempre a modo tuo; sarai sempre nei nostri cuori fai buon viaggio michi", unendosi al dolore di Marti: "Riposa in pace piccolo angelo. Sei stato sottratto alla tua vita meravigliosa".