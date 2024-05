Michelle Obama presidente USA nel 2024? L'ipotesi spaventa Trump. Ecco perché

Donald Trump e i repubblicani temono la discesa in campo di Michelle Obama. L'ex first lady, che non è candidata, potrebbe sostituire Biden in caso di ritiro

L'ombra di Michelle Obama spaventa Donald Trump. La moglie dell'ex presidente USA non è in corsa alle presidenziali e in passato ha smentito in più occasioni di non voler correre per la Casa Bianca ma nonostante questo, stando a una fonte vicina all'entourage del tycoon, Trump e i suoi sostenitori temono di perdere una vittoria che già sentono loro proprio per colpa di Michelle Obama.

Nello specifico Trump teme una discesa in campo della ex first lady all'ultimo minuto, forse prima dell'estate. "Potrebbe cambiare i giochi", ha dichiarato a Repubblica l’avvocato Marc Zell, vicepresidente dei Repubblicani overseas (i sostenitori del partito che non vivono negli Stati Uniti) durante il convengno #Therepubblicani a Milano. "Joe Biden si potrebbe ritirare dalla competizione prima della convention di agosto, come fece Lyndon Johnson nel 1968", ha spiegato Zell.

Se ciò avvenisse è probabile che i democratici puntino su Gavin Newsom, governatore della California, ma questo probabilmente non cambierebbe molto a livello di preferenze. "A meno che all’ultimo minuto non entri in campo lei", ha concluso Zell riferendosi a Michelle Obama.

Dal canto suo la first lady ha detto di voler solo sostenere la campagna di Biden come aveva fatto quattro anni fa. Diversi repubblicani tra cui la deputata della Georgia Marjorie Taylor Greene e il senatore del Texas Ted Cruz sono convinti che alla fine Michelle Obama si candiderà. All'inizio dell'anno il New York Post aveva riportato l'indiscrezione che Joe Biden si sarebbe ritirato proponendo l'ex first lady come suo sostituto.

Michelle Obama presidente USA 2024, le reazioni della Rete

La possibile discesa in campo di Michelle Obama alle presidenziali USA 2024 ha suscitato reazioni contrastanti anche in Italia. "Magari!!! È donna, è nera, è democratica e ha già fatto due mandati da first lady…", scrive un'utente su X. "Sarebbe un segnale meraviglioso!", scrive un altro.

Dall'altro lato invece, oltre agli immancabili e condannabili commenti in merito al fatto che Michelle Obama sia effettivamente una donna, c'è chi critica chi considera il colore della pelle dell'ex first lady come fattore per la sua candidabilità: "Ah, è nera? Forte! E che c'entra il colore della pelle? Tu pensa se uno di destra avesse scritto che Trump gli va bene perchè uomo e bianco. Pensa cosa avresti risposto tu. Pensaci eh, non è difficile".

"La mossa della disperazione. - rincara la dose un altro utente di X - Quando non avendo alcuna idea politica che possa rendere il mondo un posto migliore, gli unici argomenti sono il sesso ed il colore della pelle. Perfetta per i nostri tempi".