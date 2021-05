Migranti, l'Aita Mari con 50 persone al largo della Sicilia chiede lo sbarco

Migranti: la nave Aita Mari con 50 persone a bordo al largo Sicilia chiede lo sbarco.

Si trova al largo delle coste siciliane di Pozzallo (Ragusa) l'"Aita Mari" della ong spagnola Salvamento maritimo humanitario, con a bordo 50 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale il 27 maggio scorso. Il team chiede un porto sicuro: "Le persone a bordo vedono la terra, ma non approdiamo e non capiscono perché". La nave dopo aver messo in salvo i migranti da una imbarcazione “alla deriva nel Mediterraneo centrale”, dalla tarda mattinata di due giorni fa naviga in attesa della assegnazione di un porto di sbarco. A bordo ci sono anche 4 minori.