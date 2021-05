Migranti: arrivi record in Spagna, risse sedate dalla polizia

Migranti: arrivi record a Ceuta, la polizia seda le risse. Prese le prime misure d'emergenza.

La polizia è intervenuta a causa di diversi scontri avvenuti in città con immigrati marocchini entrati in valanga e che stanno invadendo diverse strade della città. Fonti delle forze dell'ordine hanno confermato che le risse sono avvenute dopo che alcuni residenti hanno duramente criticato l'atteggiamento dei migranti che si spostavano per la città senza alcun tipo di mascherina.

La polizia nazionale è dovuta intervenire per sedare alcune risse mentre alcuni persone filmavano il tutto con i cellulari per poi diffondere le immagini sui social. La tensione è alta perché molti degli immigrati che sono arrivati ieri non possono entrare nel capannone industriale di Tarajal, destinato alla quarantena obbligatoria per il Covid-19, in quanto è crollato. Nel frattempo molti marocchini si aggirano per la città e tentano di sfuggiere ai controlli per paura di essere rimpatriati nel Paese d'origine.

Prime misure per far fronte all'emergenza dopo l'arrivo record di migranti registrato ieri, ben 5.000 persone tra cui circa 1.500 minori in 24 ore. Il Centro di coordinamento (Cecor), formato dall'Amministrazione Generale dello Stato e dalla Città Autonoma, ha concordato di rafforzare i frangiflutti e il confine, nonché di consentire di ospitare in un campo di calcio gli immigrati entrati in città.

In un comunicato, la delegazione del Governo ha indicato che la riunione iniziata ieri alle 20.30 si è conclusa dopo la mezzanotte e in essa è stato convenuto che la Guardia Civile rafforzerà la propria presenza al confine. Allo stesso modo, è stato creato un comitato di coordinamento composto dalle forze e dagli enti di sicurezza dello stato, polizia locale e membri del comando generale di Ceuta per controllare tutti i punti 'sensibili' della città e mantenere l'ordine nelle strade. Per questo, un dispositivo di intervento congiunto è stato predisposto ed è già operativo.

È stato quindi deciso di trasferire nel campo di calcio José Benoliel i marocchini adulti che sono in strada per procedere successivamente al loro rimpatrio. Il gruppo di minori - stimato in circa 1.500 - si sta trasferendo al ricovero temporaneo di Piniers e ai magazzini di Tarajal. La delegazione governativa ha chiesto alla popolazione di stare tranquilla e ha aggiunto che tutte le "azioni necessarie" vengono svolte in coordinamento con il governo spagnolo per "invertire la situazione attuale e tornare alla normalità il prima possibile".