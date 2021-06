Migranti, dramma al largo di Lampedusa. Barcone si ribalta: morti e dispersi

All'alba, nel tratto di mare tra Lampedusa e Lampione, è avvenuta l'ennesima tragedia: un barcone carico di migranti si è ribaltato. Sul posto, i soccoritori di guardia costiera e guardia di finanza hanno recuperato le persone in mare: diversi sono ancora i dispersi. Fra le sette salme, già portate sul molo Favarolo dalle motovedette della Capitaneria di porto, ci sono quelle di quattro donne, una delle quali in evidente e avanzato stato di gravidanza. In totale i superstiti sarebbero 48. Sul posto la polizia che cercherà adesso di ricostruire la dinamica della tragedia.

Un dramma avvenuto dopo una notte di sbarchi continui: un primo gruppo di 12 tunisini è approdato al molo Favarolo dopo essere stato soccorso da una motovedetta della Guardia di finanza. Altri 60 di origine subsahariana, sono stati soccorsi su un barcone, al largo dell'isola, da una motovedetta della Guardia costiera. Anche loro sono sbarcati sul molo Favarolo. Nel terzo sbarco di migranti in poche ore a Lampedusa sono approdati in 41. Il gruppo, a bordo di un barcone di 10 metri, è stato soccorso a 19 miglia dalla costa da una motovedetta della Guardia di finanza che li ha trasbordati. Tutti i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriatola dove ci sono 338 ospiti a fronte di una capienza massima di 250.