Migranti, fermati tre scafisti della nave ong Sea-Eye arrivata a Napoli

Migranti, fermati a Napoli i tre scafisti arrivati a bordo della nave ong Sea-Eye

Le indagini li individuano come scafisti dei migranti poi salvati e imbarcati a bordo della nave ong Sea-Eye, approdata ieri a metà mattina (6 febbraio) al molo 21 del porto di Napoli. Stazione Navale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di fermo dei pm per concorso in favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina nei confronti di K.E., 22 anni; E.O., 45 anni, e B.M., 32 anni, tutti e tre extracomunitari.

Migranti, a bordo della nave ong Sea-Eye sono stati trovati due cadaveri

La nave trasportava 105 profughi di numerose nazionalità, prevalentemente provenienti dall’area Sub-Sahariana, e le salme di due migranti deceduti attualmente in corso di identificazione. I migranti erano stati recuperati, in acque internazionali ricadenti all’interno dell’area Sar Maltese, da due distinti natanti in avaria, un gommone e un’imbarcazione di legno. Le indagini per gli arresti si sono basate sull’acquisizione del diario di bordo, l’escussione del comandante della nave e di alcuni tra i rifugiati appena sbarcati, nonché sull’ispezione dei telefoni cellulari in uso agli indagati.