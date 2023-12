Migranti, il Papa sta con Casarini: "Fate un grande lavoro, tornate in mare"

Migranti, Luca Casarini ha l'appoggio della Chiesa. Il Papa lo dice pubblicamente

Papa Francesco difende Luca Casarini e il suo gruppo nonostante sull'ex no global e altri cinque membri dell'equipaggio di Mediterranea pendano accuse pesanti e ci sia un processo in corso per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Le parole del Pontefice, ieri nell'udienza generale, - si legge su Il Corriere della Sera - sono state nette. "Saluto — ha detto — anche il gruppo di Mediterranea Saving Humans, che è qui presente e che va in mare a salvare i poveretti che fuggono dalla schiavitù dell’Africa. Fanno un bel lavoro questi: salvano tanta gente, tanta gente". Una risposta alle polemiche che hanno investito Mediterranea e alcune curie dalle quali sono arrivate donazioni per l’attività di soccorso in mare.

L’ex leader dei no global - prosegue Il Corriere - è accusato di aver operato un salvataggio in cambio del versamento di 125 mila euro da un armatore danese. "Come sempre il Papa ci ha dimostrato un grande affetto e ci esorta. Ci ha detto: "Coraggio, tornate in mare a salvare vite". È stato un abbraccio di gioia, il Pontefice ci sostiene", esulta Casarini. "Lui pensa alle cose concrete — aggiunge —. Il suo riconoscimento ci riempie di gioia e ci dà forza. È sempre stato al nostro fianco e soprattutto non dimentica mai i fratelli e le sorelle rinchiusi nei lager libici, o che vengono fatti affogare nel Mediterraneo". Quanto alle polemiche che l’hanno investito replica: "A chi le ha costruite, dico solo una cosa: buon Natale". Mentre dall’Ong promettono: "Torneremo presto in mare, lì dove dobbiamo stare".