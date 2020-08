Migranti: Msf insieme a Sea Watch nel Mediterraneo centrale

Migranti: Msf insieme con Sea Watch nel Mediterrano centrale sulla Sea Watch 4

Msf e Sea-Watch saranno insieme a bordo della Sea-Watch 4, la nuova nave umanitaria dedicata alle operazioni salvavita nel Mediterraneo centrale, che prenderà il mare nelle prossime settimane. In un momento in cui gli ostacoli ai soccorsi in mare continuano e la pandemia di Covid-19 viene usata come pretesto per limitarli ulteriormente, si legge in una nota, la Sea-Watch 4 è espressione di un diffuso supporto sociale verso le navi umanitarie: acquistata grazie alla coalizione United4Rescue, oggi composta da oltre 500 organizzazioni, è un'ulteriore risposta della società civile europea alle politiche migratorie dell'UE, che preferiscono perpetuare le violenze in Libia ed esporre le persone al rischio di annegare purché non raggiungano le coste europee.

Migranti: la Sea Watch 4 sarà fornita di un team medico di Msf

Sulla nuova nave, che sarà gestita da Sea-Watch, un team medico di Medici Senza Frontiere, quattro persone tra cui un medico e un'ostetrica, fornirà assistenza medica e gestirà la clinica di bordo, con specifiche attenzioni alle misure richieste dalla pandemia di Covid-19.