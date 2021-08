Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: oltre 800 nell'hotspot

Migranti a Lampedusa, altri cinque salvataggi nella notte: l'hotspot torna in affanno

Non si arrestano gli sbarchi di migranti nel porto di Lampedusa in Sicilia: dalla mezzanotte di oggi sono già cinque i salvataggi delle motovedette della guardia di finanza che hanno soccorso cinque carrette del mare alla deriva al largo delle isole Pelagie. Complessivamente sono stati portati in porto 67 cittadini tunisini fra cui donne e minorenni, partiti dalle coste orientali della Tunisia. I cinque sbarchi di oggi vanno ad aggiungersi ai 15 della giornata di Ferragosto quando sull'isola sono arrivati 376 migranti. Una nuova ondata di sbarchi che ha rimandato in crisi l'hotspot di contrada Imbriacola che può contenere massimo 250 ospiti. Al momento nella struttura ci sono 836 persone. Entro sera scenderanno a 726 dopo il trasferimento organizzato dalla prefettura di Agrigento di 110 tunisini con il traghetto di linea per Porto Empedocle.