Migranti, Ong: nave con 400 persone. Rifiutata da Malta, ora punta all'Italia

Il bel tempo e l'emergenza Coronavirus parzialmente superata, stanno riportando in mare migliaia di migranti in cerca di fortuna. Se però fino ad ora queste persone si sono mosse con barchine di fortuna, pagando scafisti e trafficanti, ora c'è una novità. In mare, vicino alle coste della Libia, sono tornate le navi Ong. La prima a rendersi di nuovo operativa - si legge sulla Verità - è stata la Sea Eye 4, che nei giorni scorsi ha costeggiato il mare e preso a bordo migranti in difficoltà. La nave, ora, con 400 persone è pronta a ripartire e punta all'Italia, dopo il no alla sbarco imposto da Malta.

Dal ministero dell'Interno - prosegue la Verità - tutto tace. La portavoce della Sea Eye 4, chiede risposte immediate. "A bordo abbiamo donne incinte, bambini, molti minori non accompagnati. Sono tutti esausti. Serve un porto sicuro il prima possibile". Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando si è offerto per l'accoglienza: "La città con il suo porto e in tutte le sue articolazioni sociali è pronta ad accoglierli. Si attendono le decisioni delle autorità competenti".