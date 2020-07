Milesi: vernici igienizzanti Healthy.Wood, massima igiene sui banchi di scuola

I banchi, le sedie, le cattedre e i tavoli mensa delle scuole primarie e secondarie di Carugo (Como), saranno verniciati con le finiture igienizzanti Healthy.Wood nate dalla ricerca tecnologica Milesi - brand del Gruppo multinazionale IVM specializzato nella produzione di vernici per legno - per la riapertura del nuovo anno scolastico in totale sicurezza.

Tutti guardano alla ripartenza autunnale delle scuole con grande attesa, e il plesso scolastico brianzolo si sta organizzando per tornare ad accogliere gli oltre 440 studenti e docenti, che ogni anno frequentano la struttura, con arredamenti igienizzati in modo permanente.

Quattrocentoquaranta sedute e oltre quattrocentosessanta banchi e tavoli delle ventisette aule, delle scuole di Carugo, saranno verniciate con le innovative finiture igienizzanti Healthy.Wood di Milesi, che garantiranno protezione assoluta e duratura contro i batteri a tutte le superfici trattate, grazie al potere disinfettante dell’argento, cuore della vernice, che consente di inibire la proliferazione batterica oltre il 99,9%.

“Crediamo fortemente in questa significativa collaborazione, resa possibile grazie anche alla disponibilità delle maggiori realtà istituzionali e imprenditoriali del territorio. Un territorio, quello della Brianza, a noi molto vicino e da sempre strettamente collegato - afferma Federica Teso, Vice Presidente IVM Group - Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere partner nel progetto ‘Scuola Carugo’, che consideriamo prioritario per la forte valenza sociale. La nostra vernice igienizzante HEALTHY.WOOD, è la soluzione ottimale e tecnologicamente all’avanguardia, in grado di garantire concreti livelli di sicurezza elevati”.

“Noi siamo grati di questo regalo che igienizzerà le attrezzature della scuola per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche” ha commentato la Vicesindaco del Comune di Carugo, Laura Pozzi.

Milesi sosterrà il progetto “Scuola Carugo” di sanificazione e riqualificazione del plesso scolastico, assieme all’azienda Assioma esempio di eccellenza locale, specializzata nella finitura del complemento d’arredo, che si si occuperà nei mesi estivi della riverniciatura e del ripristino dei banchi e delle sedie.

Il progetto “Scuola Carugo” verrà presentato ufficialmente il 10 luglio 2020, alle ore 10.30 presso l’Auditorium della Scuola Primaria di Carugo, in via XXV Aprile, alla presenza dell’Onorevole Stefano Buffagni, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico, di Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio Regionale Lombardo e del sindaco di Carugo, Daniele Colombo.